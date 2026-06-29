Три участка нелегальной добычи золота выявили в области Абай
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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай при координации прокуратуры выявил и пресёк незаконную добычу драгоценных металлов в Жарминском районе.
В ходе оперативных мероприятий установлены три участка, где велись незаконные работы по разведке и добыче.
По данным следствия, деятельность сопровождалась значительным повреждением почвы, в том числе снятием плодородного слоя.
В результате изъяты металл золотистого цвета, промывочное оборудование, спецтехника и автомобили.
Сейчас устанавливаются все причастные лица, а также объёмы незаконно добытого металла и размер ущерба.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области пресекли незаконную добычу золота.
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