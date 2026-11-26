Это не первый случай сноса незаконно построенных объектов в Алматы за последние два месяца.

Так, 6 ноября на проспекте Сейфуллина, 53, снесли незаконную пристройку к жилому помещению, которую возвели на земле общего пользования.

27 октября в микрорайоне 3 начали снос здания, собственник которого не устранил нарушения после предписания контролирующих органов.

21 октября в микрорайоне Кайрат приступили к сносу рынка «Жетысу-Семиречье». Без разрешительных документов там возвели торговые помещения общей площадью 56,4 тысячи квадратных метров.

А 2 октября на улице Розыбакиева, 292, снесли незаконную пристройку к жилому дому, в которой работали магазин и шиномонтаж. Собственник самостоятельно демонтировал объект после решения суда.