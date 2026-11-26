Незаконно построенное кафе сносят в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы начали снос кафе LAPARK, расположенного в микрорайоне Жетысу-2. Как выяснилось, здание возвели без необходимых разрешительных документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление градостроительного контроля города.
Нарушения выявили во время внеплановой проверки. По ее итогам собственника привлекли к административной ответственности, а материалы дела передали в суд.
Специализированный межрайонный административный суд постановил снести незаконно возведенное одноэтажное капитальное строение по адресу: микрорайон Жетысу-2, 83/2.
Во исполнение решения суда собственник самостоятельно приступил к демонтажу здания.
Это не первый случай сноса незаконно построенных объектов в Алматы за последние два месяца.
Так, 6 ноября на проспекте Сейфуллина, 53, снесли незаконную пристройку к жилому помещению, которую возвели на земле общего пользования.
27 октября в микрорайоне 3 начали снос здания, собственник которого не устранил нарушения после предписания контролирующих органов.
21 октября в микрорайоне Кайрат приступили к сносу рынка «Жетысу-Семиречье». Без разрешительных документов там возвели торговые помещения общей площадью 56,4 тысячи квадратных метров.
А 2 октября на улице Розыбакиева, 292, снесли незаконную пристройку к жилому дому, в которой работали магазин и шиномонтаж. Собственник самостоятельно демонтировал объект после решения суда.
Самое читаемое
- В Степногорске частные дома впервые подключат к городскому теплу
- Метро «Калкаман» и беспилотный LRT: как меняется транспорт Казахстана
- Токаев приехал к Путину с большой делегацией: о чём говорили в Кремле
- Пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном откроют 25 ноября
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026