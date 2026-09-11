Незаконную автомойку демонтируют в Астане
Решение о сносе объекта принято судом после восьми месяцев разбирательства.
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В столичном районе Байконыр начался демонтаж автомойки самообслуживания, построенной без разрешительных документов на улице Тараз. Объект располагался на земельном участке, не предназначенном для размещения автомойки.
Как сообщили в акимате Астаны, объект находился вблизи жилых домов и доставлял неудобства местным жителям.
Ранее инспекторы Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны уведомляли владельца о необходимости устранить нарушения. Однако предписание исполнено не было.
«Управлением ГАСК была проведена внеплановая проверка по данному объекту. По результатам проверки в отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с неисполнением предписания Управлением был инициирован судебный иск о сносе», – сообщил главный специалист Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны Омиржан Керейхан.
Судебное разбирательство продолжалось восемь месяцев. По его итогам принято решение о демонтаже незаконного объекта.
По данным Управления ГАСК, с начала года проведена 341 внеплановая проверка, выдано 182 предписания об устранении нарушений. Кроме того, наложено 702 административных штрафа на общую сумму свыше 265 млн тенге.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Напомним, ранее в Алматы принудительно снесли незаконно возведенную пристройку к кафе Asi, расположенному на улице Толе би, 182.
В отношении собственника объекта были приняты административные меры. Материалы по факту нарушения направили в суд.
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям вынес постановление, согласно которому собственника привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф и обязали снести незаконную пристройку.
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