В столичном районе Байконыр начался демонтаж автомойки самообслуживания, построенной без разрешительных документов на улице Тараз. Объект располагался на земельном участке, не предназначенном для размещения автомойки.

Как сообщили в акимате Астаны, объект находился вблизи жилых домов и доставлял неудобства местным жителям.

Ранее инспекторы Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны уведомляли владельца о необходимости устранить нарушения. Однако предписание исполнено не было.

«Управлением ГАСК была проведена внеплановая проверка по данному объекту. По результатам проверки в отношении собственника были приняты административные меры, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В связи с неисполнением предписания Управлением был инициирован судебный иск о сносе», – сообщил главный специалист Управления государственного архитектурно-строительного контроля Астаны Омиржан Керейхан.

Судебное разбирательство продолжалось восемь месяцев. По его итогам принято решение о демонтаже незаконного объекта.

По данным Управления ГАСК, с начала года проведена 341 внеплановая проверка, выдано 182 предписания об устранении нарушений. Кроме того, наложено 702 административных штрафа на общую сумму свыше 265 млн тенге.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать требования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Напомним, ранее в Алматы принудительно снесли незаконно возведенную пристройку к кафе Asi, расположенному на улице Толе би, 182.

В отношении собственника объекта были приняты административные меры. Материалы по факту нарушения направили в суд.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям вынес постановление, согласно которому собственника привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф и обязали снести незаконную пристройку.

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