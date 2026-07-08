Новые технологии бетонирования каналов внедрят в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел встречу с вице-президентом Назарбаев Университета Гульмирой Канай.

По данным ведомства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области модернизации водохозяйственной инфраструктуры.

В ходе переговоров были рассмотрены совместные научно-исследовательские проекты по внедрению современных технологий бетонирования ирригационных каналов. Партнером проектов выступает Информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства, который обеспечивает координацию работ на государственном уровне.

Нуржан Нуржигитов предложил объединить два проекта в один комплексный, что позволит оптимизировать сроки реализации, а также эффективно использовать финансовые и организационные ресурсы.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность привлечения к работе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, проведение лабораторных и полевых испытаний на объектах РГП "Казводхоз" в разных регионах страны для оценки эффективности новых технологий.

Отдельное внимание было уделено перспективам применения инновационных решений не только при строительстве и ремонте оросительных каналов, но и на других объектах водохозяйственной инфраструктуры.

"Министерство продолжает работу по изучению и внедрению инновационных технологий в сфере бетонирования оросительных каналов. Это позволит повысить надежность гидротехнических сооружений и обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Мы высоко ценим партнерство с Назарбаев Университетом и рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество", – отметил Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что 2,8 тысячи километров ирригационных каналов модернизируют в республике.

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