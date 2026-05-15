Новый маслоперерабатывающий завод заработал в Павлодарской области
В него вложили 2 млрд тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Кеменгер Павлодарской области начал работу новый маслоперерабатывающий завод ТОО "KEMENGER MAY", передает BAQ.kz.
Предприятие будет заниматься производством нерафинированного подсолнечного масла и глубокой переработкой масличного сырья.
Проект реализован в 2025-2026 годах и стал одним из новых инвестиционных объектов в агропромышленном секторе региона. Общий объем вложений составил 2 млрд тенге.
Завод оснащён современным оборудованием, которое позволяет перерабатывать сырьё более эффективно и выпускать продукцию, соответствующую требованиям рынка.
Производственная мощность предприятия достигает 60 тысяч тонн перерабатываемого сырья в год. Из этого объема планируется получать до 35 тысяч тонн готовой продукции.
Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт.
Ранее сообщалось, что новый завод металлургического кокса откроют в Караганде.
Читай также:
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- "Тюркский Евросоюз" и единая валюта? Турецкий эксперт — о будущем ОТГ
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае