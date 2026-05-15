Новый маслоперерабатывающий завод заработал в Павлодарской области

В селе Кеменгер Павлодарской области начал работу новый маслоперерабатывающий завод ТОО "KEMENGER MAY", передает BAQ.kz.

Предприятие будет заниматься производством нерафинированного подсолнечного масла и глубокой переработкой масличного сырья.

Проект реализован в 2025-2026 годах и стал одним из новых инвестиционных объектов в агропромышленном секторе региона. Общий объем вложений составил 2 млрд тенге.

Завод оснащён современным оборудованием, которое позволяет перерабатывать сырьё более эффективно и выпускать продукцию, соответствующую требованиям рынка.

Производственная мощность предприятия достигает 60 тысяч тонн перерабатываемого сырья в год. Из этого объема планируется получать до 35 тысяч тонн готовой продукции.

Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок Казахстана, так и на экспорт.

