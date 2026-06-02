Новый многофункциональный комплекс появится в Алматы

В южной столице планируется строительство крупного общественного пространства под названием Almaty Promenade.

Проект реализуют в 2026-2029 годах в Медеуском районе, на территории полицентра "Восточные ворота"

Общая площадь участка составит около 30 гектаров, а застройка – более 317 тысяч квадратных метров. Комплекс объединит разные функции: здесь появятся туристические, культурные, гостиничные и коммерческие объекты.

Особое внимание в проекте уделят благоустройству и отдыху горожан. Центральным элементом станет водная инфраструктура – каналы, набережные, прогулочные маршруты и зоны отдыха, которые будут интегрированы в городскую среду.

Проект Almaty Promenade направлен на развитие туризма, сферы услуг и малого бизнеса, а также на привлечение инвестиций в город.

Ранее мы писали, что в Восточно-Казахстанской области стартовал средний ремонт участков автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи". Работы ведутся на участках с 0 по 45 километр и со 110 по 140 километр трассы. В рамках проекта дорожники планируют устранить пучинистые участки, укрепить обочины и отремонтировать водопропускные трубы. Также будет полностью обновлено дорожное покрытие.

Ожидается, что это позволит повысить безопасность движения и сделать поездки более комфортными для водителей и пассажиров.

Читайте также: