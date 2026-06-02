Новый многофункциональный комплекс появится в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В южной столице планируется строительство крупного общественного пространства под названием Almaty Promenade.
Проект реализуют в 2026-2029 годах в Медеуском районе, на территории полицентра "Восточные ворота"
Общая площадь участка составит около 30 гектаров, а застройка – более 317 тысяч квадратных метров. Комплекс объединит разные функции: здесь появятся туристические, культурные, гостиничные и коммерческие объекты.
Особое внимание в проекте уделят благоустройству и отдыху горожан. Центральным элементом станет водная инфраструктура – каналы, набережные, прогулочные маршруты и зоны отдыха, которые будут интегрированы в городскую среду.
Проект Almaty Promenade направлен на развитие туризма, сферы услуг и малого бизнеса, а также на привлечение инвестиций в город.
Ранее мы писали, что в Восточно-Казахстанской области стартовал средний ремонт участков автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи". Работы ведутся на участках с 0 по 45 километр и со 110 по 140 километр трассы. В рамках проекта дорожники планируют устранить пучинистые участки, укрепить обочины и отремонтировать водопропускные трубы. Также будет полностью обновлено дорожное покрытие.
Ожидается, что это позволит повысить безопасность движения и сделать поездки более комфортными для водителей и пассажиров.
Читайте также:
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня