Новый облик главных воздушных ворот Алматы: что изменится для пассажиров

Международный аэропорт Алматы продолжает поэтапную модернизацию терминала внутренних рейсов (Т1).

Работы проходят в рамках масштабной программы развития аэропортовой инфраструктуры и долгосрочного мастер-плана до 2050 года.

Что изменили в терминале

Одним из основных направлений текущего этапа стала реновация зоны регистрации и вылета пассажиров.

На сегодняшний день полностью обновлены 10 стоек регистрации, еще 13 находятся на этапе модернизации. Общая площадь обновленной зоны составляет 1 700 квадратных метров.

Новое пространство выполнено в современном стиле с элементами, отражающими культурную идентичность Казахстана. Обновленная зона регистрации призвана сделать процесс обслуживания пассажиров более удобным и комфортным.

Какие технологии внедрили

Для ускорения предполетных процедур в терминале установили пять автоматизированных пунктов проверки пассажиров и посадочных документов (TDAS).

Система позволяет проводить цифровую проверку документов, сокращать время прохождения процедур и повышать эффективность обслуживания пассажиров.

Также продолжается обновление зоны вылета. Там установили более 150 новых пассажирских кресел, обновили цифровые информационные табло и внедрили современную многоязычную систему навигации.

Когда завершат работы

В настоящее время на объекте работают более 200 специалистов. Все работы проводятся поэтапно, без остановки обслуживания пассажиров.

Реновация терминала внутренних рейсов является частью стратегии развития Международного аэропорта Алматы, которая направлена на создание современной, технологичной и комфортной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами качества и безопасности.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области планируют реализовать сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Их реализацию в ходе рабочей поездки проверил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Одним из ключевых проектов станет строительство современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря. Инвестиции в проект составят не менее 125 млрд тенге.

Предприятие будет заниматься строительством и ремонтом гражданских и специализированных судов, а также выпуском безэкипажных надводных аппаратов. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создать 1,5 тыс. постоянных рабочих мест.

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