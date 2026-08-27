В Астане задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в краже шести ноутбуков с места работы.

Сотрудники криминальной полиции управления полиции района Есиль задержали подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как он похищал технику

По данным следствия, мужчина устроился менеджером в организацию, которая занимается рекламой автошкол и привлечением клиентов.

Войдя в доверие к коллегам, он в течение недели тайно вынес с места работы шесть ноутбуков.

Стоимость каждого из похищенных устройств превышает 250 тысяч тенге.

Где ноутбуки

После кражи подозреваемый сдал технику в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.

По предварительным данным, мужчина имел зависимость от азартных игр.

Где его задержали

Подозреваемого задержали в одном из отелей Астаны. В ходе следственных мероприятий он полностью признал свою вину.

Похищенные ноутбуки сотрудники полиции изъяли. Сейчас проводится работа по их возврату законным владельцам.

Что грозит подозреваемому

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям подозреваемого.

Ведомство призывает граждан и руководителей организаций внимательнее относиться к сохранности имущества. Правоохранители рекомендуют не оставлять дорогостоящую технику без присмотра, устанавливать системы видеонаблюдения в офисах и на рабочих местах, а также тщательно проверять сотрудников при приеме на работу.

Ранее житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день.

В полицию поступило заявление о краже трех пар наушников из магазина. По предварительным данным, неизвестный тайно похитил имущество, причинив владельцу материальный ущерб на сумму свыше 157 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска.

Как установило следствие, мужчина дважды приходил в магазин. Во время первого визита он похитил часть товара, после чего продал его случайному прохожему за 10 тысяч тенге.

Через несколько часов подозреваемый вернулся в магазин и похитил оставшееся имущество. Его он также реализовал за 10 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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