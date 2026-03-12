Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил травмы во время ударов США и Израиля - СМИ
Сегодня 2026, 12:50
57Фото: https://edition.cnn.com/2026/03/11/middleeast/mojtaba-khamenei-injuries-iran-supreme-leader-latam-intl
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает BAQ.kz.
По информации источника, знакомого с ситуацией, 56-летний Моджтаба Хаменеи получил перелом ноги, а также ряд легких травм.
Сообщается, что у него перелом стопы, синяк вокруг левого глаза, небольшие порезы на лице.
Источник также отметил, что травмы были получены в первый день бомбардировочной кампании США и Израиля против Ирана.
Напомним, 1 марта иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате удара США и Израиля.
После его смерти в стране был объявлен 40-дневный национальный траур.
4 марта Совет аятолл Ирана избрал новым Верховным лидером страны его сына - 56-летнего Моджтабу Хаменеи.
