Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает BAQ.kz.

По информации источника, знакомого с ситуацией, 56-летний Моджтаба Хаменеи получил перелом ноги, а также ряд легких травм.

Сообщается, что у него перелом стопы, синяк вокруг левого глаза, небольшие порезы на лице.

Источник также отметил, что травмы были получены в первый день бомбардировочной кампании США и Израиля против Ирана.