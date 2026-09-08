В Астане вынесен приговор мужчине, который обещал шестерым гражданам оформить водительские удостоверения через знакомых. Общий ущерб составил 2,3 млн тенге.

Как действовал мошенник

По информации прокуратуры города, мужчина убеждал жителей столицы, что сможет помочь получить водительские удостоверения через своих знакомых.

Доверившись его обещаниям, шесть человек передали ему денежные средства. Однако свои обязательства он не выполнил, а полученные деньги использовал в личных целях.

Общий размер причинённого ущерба составил 2,3 млн тенге.

Какое наказание назначил суд

В суде прокурор полностью доказал вину подсудимого.

Суд учёл его чистосердечное признание и частичное возмещение причинённого ущерба. В результате мужчине назначено 3 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Кроме того, в течение всего срока наказания осуждённый будет ежегодно привлекаться к принудительному труду продолжительностью 100 часов.

Какие ограничения установлены

На осуждённого возложен ряд обязанностей. В частности, ему запрещено без уведомления службы пробации менять место жительства и работы.

Также установлены ограничения на посещение развлекательных заведений, связанных с употреблением алкогольных напитков, и пребывание вне места жительства в ночное время – с 22:00 до 06:00.

При отсутствии работы он обязан зарегистрироваться в качестве безработного и соблюдать другие требования, установленные судом.

Приговор суда вступил в законную силу.

Надзорный орган призывает граждан проявлять бдительность и не передавать деньги лицам, обещающим решить вопросы в обход установленного законом порядка.

В ведомстве также напомнили о необходимости пользоваться исключительно законными способами получения государственных услуг.

Ранее казахстанец купил надежду на быстрые права за 6 млн теңге.

В феврале мужчина возобновил общение со своим знакомым, который в это время проходил срочную воинскую службу в одной из частей Алматинской области. Во время переписки тот заявил, что якобы работает в спецЦОНе Алматы и может помочь оформить водительское удостоверение.

Поверив обещаниям, житель Зайсана сначала перевел деньги за получение документа. Однако позже собеседник начал просить дополнительные суммы, объясняя это разными причинами.

В итоге потерпевший перечислил более 6,6 млн теңге. Часть средств, как выяснилось, была переведена на счета других лиц.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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