Обещала быстро оформить ипотеку и исчезла с 3 млн тенге

В Астане 25-летнюю женщину подозревают в мошенничестве при оформлении ипотечного жилья. По версии полиции, она получила от бывшей одноклассницы 3 млн тенге, пообещав помочь с квартирой, передает BAQ.KZ.

Все началось с обещания быстро оформить ипотеку на квартиру большой площади. Чтобы убедить знакомую в своих возможностях, женщина размещала в соцсетях информацию, создавая впечатление, что у нее есть необходимые связи.

Одноклассница поверила и передала ей 3 млн тенге.

После получения денег женщина, по данным полиции, перестала выходить на связь. Обещанная ипотека оформлена не была.

Сотрудники департамента полиции Астаны установили местонахождение подозреваемой уже за пределами города. Ее задержали на территории другого региона.

Ранее BAQ.KZ писал о похожем деле в Степногорске. Там женщина с 2023 по 2024 год обещала людям помочь с приобретением жилья и получила от 20 потерпевших более 45 млн тенге.

Как установил суд, реальной возможности выполнить обещанное у нее не было, а деньгами она распоряжалась в личных целях.

Степногорский городской суд признал женщину виновной в неоднократном мошенничестве в крупном размере по части 3 статьи 190 УК РК и назначил ей 4 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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