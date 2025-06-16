Россия завершила передачу Украине 6 060 тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, курирующий гуманитарные переговоры с украинской стороной, передает BAQ.KZ.

Передача тел погибших проходила в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В обмен, по данным российской стороны, от Украины были получены тела 78 погибших российских военнослужащих.

Кроме того, Россия заявила о готовности передать Украине еще 2 239 тел погибших украинских солдат, "на данном этапе".

Мединский отметил, что процесс продолжается, в том числе обмен пленными. Подробности следующих этапов передачи пока не раскрываются.

9 июня из украинского плена была возвращена первая группа российских военнослужащих до 25 лет, передана эквивалентная группа украинских пленных.

10 июня произошел второй аналогичный обмен.

12 июня Россия вернула Украине тела 1212 погибших, получила 27 своих военных.