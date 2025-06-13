Пассажирский самолёт авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Пхукета в Нью-Дели, вынужденно приземлился в Таиланде после поступившей угрозы взрыва на борту, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство Reuters, на борту рейса AI 379 находилось 156 пассажиров, которых экстренно эвакуировали после посадки согласно протоколу действий в чрезвычайных ситуациях. Представитель аэропорта сообщил, что самолёт был внимательно досмотрен, но взрывчатых веществ или опасных предметов обнаружено не было.

По данным Flightradar24, самолёт вылетел из Пхукета в 9:30 по местному времени и спустя некоторое время совершил широкий разворот над Андаманским морем, после чего вернулся на южный тайский остров.

Инцидент произошёл на следующий день после катастрофы другого рейса Air India.

Напомним, рейс авиакомпании Air India, выполнявшийся на самолёте Boeing 787-8 Dreamliner, направлялся из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гэтвик. Он взлетел в 13:39, но уже через несколько минут столкнулся с технической неисправностью, начал терять управление и, задев несколько зданий, рухнул. Удар был такой силы, что сразу произошёл взрыв - топливные баки были полны, начался масштабный пожар.

Отметим, в результате крушения самолёта рейса Air India 171 погибли 241 пассажир и около 50 человек на земле. Единственным, кому удалось выжить в этой ужасной катастрофе, стал гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш. Его история - это рассказ о чуде на фоне невообразимой трагедии.

Ранее мы сообщали, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.