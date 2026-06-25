Масштабная ярмарка отечественной продукции развернется в Астане
Посетители смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, выпечку и другие товары от фермеров и производителей из регионов Казахстана.
Сегодня 2026, 14:18
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Сегодня 2026, 14:18Сегодня 2026, 14:18
128Фото: BAQ.kz
В Астане c 27 по 28 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить 27 и 28 июня с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ "Keryen Joly" по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.
Ранее сообщалось, в столице пройдет креативная ярмарка.
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