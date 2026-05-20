Огонь с хозпостройки перекинулся на дом в СКО

В селе Червонное Северо-Казахстанской области пожарным удалось спасти жилой дом от огня.

По данным МЧС, возгорание началось в хозяйственной постройке, после чего пламя перекинулось на кровлю дома.

На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения внутри дома. Жилой дом удалось отстоять.

Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара также участвовали добровольные пожарные формирования.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

