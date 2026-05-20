Огонь с хозпостройки перекинулся на дом в СКО
Сегодня 2026, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 09:02Сегодня 2026, 09:02
99Фото: МЧС РК
В селе Червонное Северо-Казахстанской области пожарным удалось спасти жилой дом от огня.
По данным МЧС, возгорание началось в хозяйственной постройке, после чего пламя перекинулось на кровлю дома.
На место оперативно прибыли пожарные. Им удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения внутри дома. Жилой дом удалось отстоять.
Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара также участвовали добровольные пожарные формирования.
Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее в Акмолинской области спасли дом от огня.
Читайте также:
Самое читаемое
- Делегация области Абай ознакомилась с передовым опытом животноводства в Австралии
- Стало известно, кто будет строить линию LRT в направлении Косшы
- Сгорят ли пенсионные накопления? В ЕНПФ дали ответ
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 мая
- Пенсионеров Астаны приглашают на бесплатные тренировки и дискотеки