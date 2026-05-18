В Астане ликвидирован пожар в двухэтажном здании

В столичном районе Сарыарка на улице Жайылма потушили возгорание в двухэтажном здании.

При прибытии первых пожарных подразделений было зафиксировано открытое горение, при этом огонь быстро приобрёл развитую форму.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб пожаротушения. Силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова. Для ликвидации возгорания была организована бесперебойная подача воды, задействованы несколько водяных стволов.

По данным МЧС, пожар был полностью ликвидирован.

Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.