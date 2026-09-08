Охват дуальным обучением в колледжах планируют довести до 40%

Как минимум до 40% планируют повысить охват дуальным обучением в колледжах, сообщила на заседании Правительства министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

«Следующая задача – активнее привлекать предприятия в регионах с низкими показателями и довести охват дуальным обучением как минимум до 40%», – сказала министр.

Наиболее низкие показатели по дуальном обучению в области Абай, Атырауской области, Западно–Казахстанской, области Улытау, СКО

«В этих регионах необходимо усилить соответствующую работу», – сказала министр.

В Жамбылской, Алматинской, Костанайской областях, а также в Алматы и Астане среди остальных регионов высокие показатели по охвату дуальным обучением.

В Казахстане также планируют обновить профессиональные стандарты для рабочих специальностей с учетом цифровизации и распространения искусственного интеллекта. До конца 2026 года такими стандартами намерены охватить более 600 рабочих профессий.

Ранее сообщалось, что Казахстану до 2035 года потребуется 1,8 млн работников рабочих профессий.

Спрос на строителей в 4,5 раза превышает объем подготовки кадров.