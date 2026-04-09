В Казахстане насчитывается около 50 тыс. изношенных газовых баллонов. После трагического случая в Акмолинской области власти намерены усилить требования к их безопасности. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов, отвечая на вопросы журналистов о состоянии газового оборудования в стране, передает BAQ.KZ.

По его словам, проблема актуальна в регионах, где газификация еще не завершена.

«Да, произошел трагический случай. Акмолинская область активно развивается, это один из лидирующих регионов по инвестиционным проектам. Сейчас там ведутся работы по газификации, особенно в населенных пунктах агломерации вокруг Астаны», - отметил он.

Жаркешов пояснил, что в ряде городов региона жители по-прежнему вынуждены использовать газовые баллоны.

«Кокшетау и Щучинск еще не полностью газифицированы. Поэтому население использует газовые баллоны. Это открытый рынок, но технические требования должны строго соблюдаться - в соответствии с нормами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства промышленности и строительства», - сказал вице-министр.

Он также не исключил наличие нарушений со стороны частных компаний.

«Среди частных подрядчиков могут быть нарушения. Поэтому необходимо усиливать требования и проводить проверки», - подчеркнул Жаркешов.

