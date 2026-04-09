Около 50 тысяч опасных газовых баллонов нашли после проверок - Минэнерго
После трагедии в Акмолинской области в Казахстане усилят требования к безопасности газовых баллонов.
В Казахстане насчитывается около 50 тыс. изношенных газовых баллонов. После трагического случая в Акмолинской области власти намерены усилить требования к их безопасности. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов, отвечая на вопросы журналистов о состоянии газового оборудования в стране, передает BAQ.KZ.
По его словам, проблема актуальна в регионах, где газификация еще не завершена.
«Да, произошел трагический случай. Акмолинская область активно развивается, это один из лидирующих регионов по инвестиционным проектам. Сейчас там ведутся работы по газификации, особенно в населенных пунктах агломерации вокруг Астаны», - отметил он.
Жаркешов пояснил, что в ряде городов региона жители по-прежнему вынуждены использовать газовые баллоны.
«Кокшетау и Щучинск еще не полностью газифицированы. Поэтому население использует газовые баллоны. Это открытый рынок, но технические требования должны строго соблюдаться - в соответствии с нормами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства промышленности и строительства», - сказал вице-министр.
Он также не исключил наличие нарушений со стороны частных компаний.
«Среди частных подрядчиков могут быть нарушения. Поэтому необходимо усиливать требования и проводить проверки», - подчеркнул Жаркешов.
Читай также:
В Казахстане обсуждают два маршрута газификации СКО после трагедии в Щучинске
Взрыв в Щучинске: МЧС готовит усиленные проверки кафе
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается