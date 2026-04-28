В системе «Идентификатор сельскохозяйственных животных» внедрили функционал форматно-логического контроля по возрасту (старше 15 лет).

Если ранее число «возрастных» записей превышало 20 тысяч, то после обновления системы осталось лишь 229 случаев, где наличие старых животных подтверждено фактически. Таким образом, количество ошибочных записей сократилось на 98,9% - некорректные данные теперь выявляются автоматически, что делает учет поголовья более точным по всем регионам Казахстана.

Кроме того, по поручению ВАП обновлены фитосанитарные нормы: установлены единые, научно обоснованные стандарты. Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК провел анализ 667 нефункционирующих объектов убоя скота по всей стране. Выяснилось, что 592 скотобойни находятся в аварийном состоянии или полностью разрушены. Все они были официально ликвидированы по заявлениям владельцев и зарегистрированы в системе e-Agriculture.

Вместе с тем 62 объекта удалось восстановить: они прошли необходимые процедуры и получили учетные номера. Больше всего таких объектов в Карагандинской области - 18, области Абай - 9 и Павлодарской области - 7. Владельцы еще 13 объектов в Акмолинской и Кызылординской областях планируют возобновить работу.

В рамках исполнения предписания ВАП принят приказ министра сельского хозяйства, направленный на создание более комфортных условий для бизнеса в сфере убоя и переработки скота.

В частности, минимальный перечень оборудования для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сокращен с 20 до 16 позиций. Это упрощает вход в отрасль и снижает финансовую нагрузку на предпринимателей.

Ранее, сообщалось о том, что Казахстан намерен поставлять конину на европейский рынок.

Кроме того, в Казахстане намерены довести долю переработки сельхозпродукции до 70% в 2026 году.

Также в 2026 году система АПК полностью перейдет на единую цифровую платформу "е-АПК".

Цифровизация охватывает и молочно-товарные фермы, а также откормочные площадки: на 104 фермах и более чем 30 площадках применяются технологии точного земледелия, управления кормлением и здоровьем животных. Сформирован пул из 200 смарт-ферм.

Лидерами по цифровизации являются Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области и область Жетісу. Также внедряются алгоритмы прогнозирования вредителей и чат-боты «Субсидирование» и «Ветеринарный помощник».

