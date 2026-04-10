Оразбек Асылкулов принес Казахстану первое золото мужской сборной на чемпионате Азии-2026 по боксу, который проходит в Улан-Баторе.

В финале весовой категории до 60 килограммов казахстанский боксер встретился с представителем Индии Сачином. Первый раунд остался за соперником - судьи единогласно отдали его индийцу со счетом 5:0. Во втором отрезке Асылкулов сумел переломить ход поединка, действовал точнее и выиграл раунд со счетом 3:2.

В решающей трехминутке казахстанец вновь оказался сильнее по мнению судей и добился победы раздельным решением. Эта золотая медаль стала первой для мужской команды Казахстана на ЧА-2026.

Напомним, на чемпионате Азии у казахстанской сборной уже есть две золотые и одна серебряная медали, которые принесла женская сборная. Бахыт Сейдиш в весовой категории до 70 килограммов заняла почетное второе место. В весе до 80 кг - Надежда Рябец, а в категории свыше 80 кг - Дина Исламбекова.