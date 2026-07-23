ОСДП открыл центральный предвыборный штаб в Астане

В Астане состоялось открытие и презентация предвыборного штаба Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), передает BAQ.KZ.

«Сегодня мы проводим презентацию нашего предвыборного штаба. Символично, что именно с этого мероприятия начинается наша агитационная кампания. У нас уже запланированы мероприятия на весь агитационный период. Мы будем рассказывать о и показывать, что и как происходит, чтобы люди могли следить за нашей работой и присоединяться к нашим мероприятиям», - сказал председатель партии Асхат Рахимжанов.

Он отметил, что в ходе предвыборной кампании партия намерена доносить до избирателей свои идеи и рассчитывает на победу.



Рахимжанов добавил, что партия рассчитывает расширить свою электоральную базу с учетом итогов прошлых выборов и работы депутатов VIII созыва Мажилиса Парламента.

По его словам, партия продолжила работу с многодетными матерями, представителями инклюзивного общества и другими социальными группами.

«В нашем списке есть профессионалы, специалисты и эксперты. Все они долгое время работали в партии и занимались вопросами, которые им наиболее близки и в которых они компетентны», - сказал Рахимжанов.

После этого председатель ОСДП объявил агитационную кампанию и республиканский предвыборный штаб партии открытыми.

В рамках мероприятия представили кандидатов и интерактивные форматы взаимодействия с избирателями.

Одним из них стал «Народный телефон» - арт-объект, символизирующий прямую линию с гражданами. Подняв трубку ретро-аппарата, посетители штаба могли записать свой наказ партии или прослушать реальные истории и обращения казахстанцев - врачей, шахтеров, учителей, студентов и многодетных матерей.

Также на площадке был установлен специальный брендированный почтовый ящик «Письмо будущему Курултаю». В него участники мероприятия могли опустить свои предложения, обращения и наказы будущей фракции ОСДП в Курултае Республики Казахстан.

Еще одним интерактивным проектом стала «Будка гласности» - специальная видеокабина, в которой каждый желающий мог в течение одной минуты записать обращение к будущим депутатам, поделиться волнующей его историей, передать привет близким или высказаться на темы, не связанные с политикой.

От ОСДП в Национальный курултай зарегистрированы 33 кандидата.

Ранее Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов заявил, что ОСДП не стремится искусственно увеличивать партийный список за счет известных личностей. Главная цель партии — преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в законодательный орган страны, подчеркнул Рахимжанов.

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