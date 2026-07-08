ОСДП предложила оставить сельхозземли исключительно в государственной собственности

Председатель столичного филиала Общенациональная социал-демократическая партия Талгат Омаров заявил о необходимости сохранить все земли сельскохозяйственного назначения исключительно в государственной собственности, передает корреспондент BAQ.KZ.

С таким предложением он выступил в ходе внеочередного XXV съезда ОСДП в Астане, представляя аграрный блок предвыборной программы партии.

По словам Омарова, сельскохозяйственные земли должны предоставляться гражданам Казахстана на безвозмездной основе в долгосрочное целевое пользование.

"Наша основополагающая позиция неизменна: вся земля сельскохозяйственного назначения должна находиться только в государственной собственности и предоставляться гражданам в безвозмездное долгосрочное целевое пользование", – заявил он.

Кроме того, ОСДП выступает за проведение полной инвентаризации земель и возвращение в хозяйственный оборот неиспользуемых участков.

"Необходимо исчерпывающее выявление как должным образом неиспользуемых, так и незаконно отчужденных участков. Законные права пайщиков должны быть полностью восстановлены, а все земли возвращены в хозяйственный оборот", – отметил Омаров.

В партии также предлагают внедрять современные технологии в сельском хозяйстве, включая точное земледелие, водосбережение, ирригацию и развитие переработки сельхозпродукции.

Выборы в Курултай пройдут 23 августа. На съезде ОСДП делегаты обсудили предвыборную платформу партии и утвердили список кандидатов для участия в избирательной кампании.

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