ОСДП предложила сделать госрасходы максимально прозрачными

Руководитель Центрального аппарата Общенациональная социал-демократическая партия Максут Насибулов выступил с критикой политических конкурентов в ходе внеочередного XXV съезда партии в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, цифровизация должна означать не только внедрение новых технологий, но и повышение прозрачности государственного управления и подотчетности власти обществу.

"Цифровизация для нас – это не красивые слова о технологиях, а открытость власти, это прозрачность государственных расходов, это честные государственные закупки, это возможность каждому гражданину видеть, как принимаются решения и на что расходуются бюджетные средства", – заявил Насибулов.

При этом он отметил, что ряд политических сил предпочитает не уделять внимания вопросам цифровой прозрачности.

"А им, в свою очередь, на мой субъективный взгляд, есть что скрывать, ибо во всех партиях на предстоящих выборах во главе стоят крупные воротилы бизнеса", – заявил он.

Выборы в Курултай пройдут 23 августа. На съезде ОСДП делегаты обсудили предвыборную платформу партии и утвердили список кандидатов для участия в избирательной кампании.

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