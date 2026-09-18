Осетровых рыб нашли в подвале дома в Жанаозене
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В Жанаозене полицейские выявили факт незаконного хранения и реализации осетровых рыб. В результате оперативных мероприятий изъято 10 особей.
14 сентября в полицию поступила оперативная информация о возможном хранении осетровых рыб в доме одного из жителей города.
В ходе проверки в подвальном помещении хозяйственной постройки во дворе дома сотрудники полиции обнаружили 8 осетровых рыб. Они находились в четырех черных пакетах.
В ходе расследования установлено, что две рыбы были реализованы другому лицу. Полицейские установили покупателя.
При осмотре его автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в багажном отделении обнаружили еще две осетровые рыбы.
В итоге в рамках проведенных мероприятий правоохранители изъяли 10 осетровых рыб.
По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
Расследование продолжается.
Ранее в Улытау задержали подозреваемых в браконьерстве с 23 тушами животных.
По предварительным данным, внутри находились туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голова и 46 рогов.
В ходе той же проверки правоохранители изъяли два гладкоствольных ружья, патроны 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанцию.
По подозрению в браконьерстве задержали четырех человек. Оба автомобиля отправили на специальную стоянку.
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