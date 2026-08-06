В столице начал работу крупнейший фестиваль современной гик-культуры – Comic Con Astana 2026. Мероприятие объединило поклонников кино, комиксов, видеоигр, аниме и косплея.

В этом году фестиваль проходит сразу на двух площадках. Основная сценическая программа организована на «Барыс Арене», а выставочная зона разместилась в ледовом дворце «Алау».

Что ждет гостей фестиваля

На протяжении четырех дней посетителей ждут встречи с международными гостями, автограф-сессии, конкурс косплея, музыкальные и танцевальные выступления, интерактивные площадки, тематические стенды и фестивальный маркет.

В первый день участники смогут увидеть выступления творческих коллективов на сцене Pop Asia, конкурсы косплея для взрослых и детей, концертную программу и встречи со специальными гостями. Главным событием дня станет официальное открытие Comic Con Astana 2026.

Кто участвует в Comic Con Astana

Фестиваль объединяет не только поклонников поп-культуры, но и художников, дизайнеров, косплееров, музыкантов, танцевальные коллективы и авторов тематических проектов.

Для многих участников это возможность показать свои работы широкой аудитории, найти единомышленников и обменяться опытом.

Почему косплей стал одним из главных событий

Особое внимание на фестивале традиционно уделяется конкурсу косплея. Участники представляют образы героев из фильмов, сериалов, видеоигр, комиксов и аниме, создавая костюмы и детали образов самостоятельно.

Отметим, что Comic Con Astana 2026 продлится до 9 августа. В ближайшие дни гостей ждут новые встречи с международными звездами, автограф-сессии, конкурсные выступления и тематические мероприятия.

Ранее мы сообщали, что звезды «Игры престолов» и One Piece приедут в Астану на Comic Con-2026.

Одним из главных гостей фестиваля станет Николай Костер-Вальдау – датский актер, который получил мировую известность благодаря роли Джейме Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов". За свою карьеру он также снялся в фильмах "Падение Черного Ястреба", "Царство небесное", "Обливион" и других известных проектах.

Еще одной звездой Comic Con Astana-2026 станет Иньяки Годой – актер, сыгравший капитана пиратов Монки Д. Луффи в сериале Netflix "One Piece. Большой куш". После выхода проекта он стал одним из самых узнаваемых молодых актеров и завоевал популярность среди миллионов поклонников по всему миру.

Гостей фестиваля также ждут встречи с популярными блогерами, авторами контента и представителями мировой косплей-сцены. Среди специальных гостей – известный косплей-дуэт Kamui Cosplay из Германии, YouTube-блогер и автор инженерных проектов SuperCrastan, создатели популярных видеоканалов Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak и казахстанский блогер Dalbek.

Главным испытанием для участников станет международный конкурс косплея. В этом году его призовой фонд составит 20 миллионов тенге – один из самых крупных в регионе.

За пять лет Comic Con Astana превратился в крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его сцену разделяли такие мировые звезды, как Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Майкл Рукер и другие известные актеры.

Как Comic Con проходил в прошлом году, можно посмотреть по ссылкам ниже: