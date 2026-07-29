Отдых подорожал на 17% в Казахстане

Летний сезон вновь привлек внимание к стоимости отдыха в Казахстане. Несмотря на рост интереса к путешествиям внутри страны, поездки по республике становятся заметно дороже.

По данным Energyprom, в июне 2026 года цены в категории «Отдых и культура» выросли на 17,3% в годовом выражении. Это примерно на 7 процентных пунктов выше общей инфляции в стране.

При этом рост стоимости отдыха наблюдается уже несколько лет. С 2023 года показатель ежегодно находится в диапазоне от 13,8% до 19%, тогда как в 2017-2022 годах он составлял от 3,8% до 8,3%.

Важно учитывать, что категория «Отдых и культура» включает не только туристические поездки. В нее входят услуги гостиниц, туристическое снаряжение, бассейны, зарубежные путешествия и другие виды досуга. Поэтому статистика отражает общий рост расходов на отдых, а не только стоимость поездок.

Почему дорожает отдых

В регионах ситуация складывается по-разному. В семи областях и городах рост цен оказался выше среднего уровня по стране – от 18,2% до 23,6%.

В число регионов с наиболее заметным подорожанием вошли Северо-Казахстанская область, Алматы, Карагандинская и Абайская области, Астана, Жетысуская и Алматинская области.

Еще сильнее выросла стоимость организованного отдыха – путевок, экскурсий и туристических поездок. За год цены в этом сегменте увеличились на 27,8%, а в отдельных регионах рост превысил 30%.

Это означает, что внутренний отдых постепенно перестает быть автоматически более дешевым вариантом по сравнению с зарубежными направлениями. При планировании поездки казахстанцам приходится учитывать расходы не только на проживание, но и на транспорт, питание и развлечения.

Где цены выросли сильнее

Наибольший рост стоимости отдыха зафиксирован в регионах, где активно развивается туристическая инфраструктура и увеличивается спрос в сезон.

При этом повышение цен связано не только с размещением, но и с комплексом услуг, которые сопровождают путешествия: транспортом, питанием, развлечениями и организацией отдыха.

Рост спроса

Несмотря на повышение цен, интерес к внутренним путешествиям продолжает увеличиваться.

По итогам 2025 года количество внутренних туристов, остановившихся в объектах размещения, достигло 10,1 млн человек – почти на миллион больше, чем годом ранее.

Общие расходы внутренних туристов во время поездок составили 659,2 млрд тенге.

Больше всего средств путешественники потратили на транспорт – 25,5%, питание – 20,8% и размещение – 12,2%.

Таким образом, спрос на отдых внутри страны растет, однако стоимость поездки остается одним из ключевых факторов при выборе направления.

Помогут ли скидки

На фоне роста цен туристические объекты начинают искать новые способы привлечения казахстанских туристов.

Один из примеров – горный курорт Oi-Qaragai, который в 2026 году запустил тариф «Отан». Он предусматривает скидку 20% для граждан Казахстана на ряд услуг по сравнению с базовыми условиями для иностранных гостей.

Специальные цены распространяются на канатные дороги, сезонные и круглогодичные активности, а также услуги размещения.

Воспользоваться предложением можно при предъявлении удостоверения личности на курорте или при онлайн-бронировании.

Такие меры позволяют одновременно сделать отдых более доступным для жителей страны и поддержать спрос на внутренний туризм.

Нужны ли льготы

Специальные условия для местных жителей уже используются в разных странах.

Гражданам часто предлагают более выгодные тарифы на посещение национальных парков, музеев, курортных зон и других туристических объектов. Такой подход помогает развивать внутренний туризм, снижать нагрузку на популярные места и удерживать расходы внутри экономики.

Для Казахстана этот вопрос становится все более актуальным. Туристическая отрасль продолжает расти: в январе-марте 2026 года объекты размещения обслужили почти 2 млн человек, а объем оказанных услуг превысил 69 млрд тенге.

При этом число казахстанцев, воспользовавшихся услугами объектов размещения внутри страны, в первом квартале 2026 года увеличилось на 3,6%.

Станет ли туризм доступнее

Казахстан обладает большим потенциалом для развития внутреннего туризма: горы, озера, природные зоны и культурные маршруты находятся внутри страны и доступны без международных перелетов и виз.

Однако если стоимость отдыха внутри страны приближается к цене зарубежных поездок, внутренним направлениям становится сложнее конкурировать за внимание туристов.

Специальные тарифы для граждан могут стать одним из инструментов решения этой проблемы. Они помогают снизить расходы путешественников, поддержать туристический бизнес и сформировать привычку чаще отдыхать внутри страны.

Внутреннего туризма будет зависеть не только от количества новых объектов, но и от того, насколько доступными они останутся для самих казахстанцев.

Ранее мы писали, как изменится отдых в Казахстане в ближайшие годы.

Документ включает 114 мероприятий, направленных на создание современных и безопасных туристических пространств. Перед разработкой плана были проведены инспекционные визиты в курортные регионы, включая Алматинскую область, Жетысу и Абай.

По итогам проверки установлено, что в ряде регионов уже ведётся благоустройство, однако некоторые зоны требуют дополнительной поддержки для соответствия современным стандартам.

Одним из ключевых направлений стала транспортная доступность. В летний период увеличивается количество железнодорожных маршрутов, назначаются дополнительные поезда и расширяется география внутренних авиарейсов, включая субсидируемые направления.

Реализация Дорожной карты будет вестись совместно с местными исполнительными органами.

Ожидается, что принятые меры позволят улучшить инфраструктуру курортов, повысить качество сервиса и создать условия для развития внутреннего и въездного туризма.

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