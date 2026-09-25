Отель, возвращенный государству Кайратом Сатыбалды, не продали за 12,7 млрд тенге
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Аукцион по продаже отеля DoubleTree by Hilton Almaty, ранее переданного государству Кайратом Сатыбалды, признали несостоявшимся, передает BAQ.KZ.
Лот выставил департамент государственного имущества и приватизации Алматы. Торги на повышение цены были назначены на 25 сентября. Стартовая стоимость отеля составляла 12,7 млрд тенге, гарантийный взнос – 1,9 млрд тенге.
Согласно статусу торгов, аукцион не состоялся: к его началу не зарегистрировался ни один участник.
О передаче отеля государству стало известно в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что известный рынок «Байсат» продали на аукционе в Алматы.
Рынок связывали с активами Кайрата Сатыбалды. После передачи ряда активов в рамках работы по возврату имущества объект был выставлен на реализацию через электронные торги.
Первая попытка продажи рынка состоялась в 2025 году. Тогда сообщалось, что стоимость актива оценивалась в десятки миллиардов тенге.
В декабре 2025 года «Байсат» повторно выставили на аукцион с начальной стоимостью около 26,7 млрд тенге, однако тогда покупатель на объект не нашелся.
Спустя время рынок все же удалось реализовать.
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