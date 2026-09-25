Отель, возвращенный государству Кайратом Сатыбалды, не продали за 12,7 млрд тенге

Аукцион по продаже отеля DoubleTree by Hilton Almaty, ранее переданного государству Кайратом Сатыбалды, признали несостоявшимся, передает BAQ.KZ.

Лот выставил департамент государственного имущества и приватизации Алматы. Торги на повышение цены были назначены на 25 сентября. Стартовая стоимость отеля составляла 12,7 млрд тенге, гарантийный взнос – 1,9 млрд тенге.

Согласно статусу торгов, аукцион не состоялся: к его началу не зарегистрировался ни один участник.

О передаче отеля государству стало известно в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что известный рынок «Байсат» продали на аукционе в Алматы.

Рынок связывали с активами Кайрата Сатыбалды. После передачи ряда активов в рамках работы по возврату имущества объект был выставлен на реализацию через электронные торги.

Первая попытка продажи рынка состоялась в 2025 году. Тогда сообщалось, что стоимость актива оценивалась в десятки миллиардов тенге.

В декабре 2025 года «Байсат» повторно выставили на аукцион с начальной стоимостью около 26,7 млрд тенге, однако тогда покупатель на объект не нашелся.

Спустя время рынок все же удалось реализовать.