Парламент принял во втором чтении законы о Президенте и Курултае

Депутаты Парламента приняли во втором чтении Конституционный закон "О Президенте" и проект Конституционного закона РК "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов" во втором чтении, передает BAQ.KZ.

Согласно закону "О Президенте" Президент остаётся символом и гарантом единства народа, Конституции, прав и свобод граждан. Закон уточняет порядок его избрания, принесения присяги и срок полномочий после исключения внеочередных выборов.

Закрепляются полномочия Президента по назначению руководителей ключевых госорганов, а также назначению ряда должностных лиц по согласованию с Курултаем. Вводится институт Вице-Президента, который по поручению Главы государства взаимодействует с Курултаем, Правительством и госорганами.

Также определены полномочия Президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі и Уполномоченного по правам человека. Изменения направлены на разграничение полномочий, усиление системы сдержек и противовесов и повышение эффективности госуправления.

В проекте Конституционного закона РК "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов" Курултай закрепляется как однопалатный Парламент Казахстана из 145 депутатов, избираемых на 5 лет. Закон определяет его статус, структуру, порядок формирования, полномочия, права и обязанности депутатов, включая нормы об объединениях, большинстве, оппозиции и этике.

Расширяется право законодательной инициативы за счёт Қазақстан Халық Кеңесі. Также регулируется взаимодействие Курултая с Правительством: консультации по кандидатурам, заслушивание отчётов и рассмотрение бюджетных инициатив.

Курултай будет давать согласие Президенту на назначение ключевых должностных лиц, включая Вице-Президента, Премьер-Министра и судей Конституционного Суда, а также избирать судей Верховного Суда и решать вопросы лишения судей неприкосновенности.

Ранее Парламент одобрил масштабную политическую реформу в Казахстане.

