Пассажир разбил стекло автобуса в Астане

В Астане пассажир общественного транспорта устроил конфликт с водителем и повредил имущество автобуса.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из городских автобусов. Мужчина, недовольный тем, что транспорт проехал нужную ему остановку, вступил в словесный конфликт с водителем.

После перепалки 44-летний пассажир ударил кулаком по стеклу, отделяющему кабину водителя от салона, в результате чего повредил его.

По факту нарушения общественного порядка мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Суд назначил ему административный арест сроком на 20 суток. Кроме того, он обязан возместить материальный ущерб, причиненный повреждением имущества.

Полиция напоминает, что любые спорные ситуации должны решаться в рамках закона, а агрессивное поведение и порча чужого имущества влекут ответственность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

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