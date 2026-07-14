Пассажирку самолета оштрафовали за оскорбление полицейского
Жительница Астаны находилась в состоянии алкогольного опьянения и не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции.
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Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту самолета, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Инцидент произошел в марте текущего года. По данным прокуратуры, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции.
Кроме того, женщина публично оскорбила представителя власти, который находился при исполнении служебных обязанностей.
В суде государственное обвинение поддержала транспортная прокуратура. По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа.
В надзорном органе напомнили, что за оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жительницу Акмолинской области будут судить за оскорбление полицейских.
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