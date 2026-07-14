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Пассажирку самолета оштрафовали за оскорбление полицейского

Жительница Астаны находилась в состоянии алкогольного опьянения и не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции.

14 Июля 2026, 11:03
АВТОР
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Freepik.com 14 Июля 2026, 11:03
14 Июля 2026, 11:03
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Фото: Freepik.com

Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту самолета, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел в марте текущего года. По данным прокуратуры, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции.

Кроме того, женщина публично оскорбила представителя власти, который находился при исполнении служебных обязанностей.

В суде государственное обвинение поддержала транспортная прокуратура. По итогам рассмотрения дела женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа.

В надзорном органе напомнили, что за оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительницу Акмолинской области будут судить за оскорбление полицейских.

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