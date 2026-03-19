Пентагон обратился к Белому дому с инициативой направить в Конгресс запрос на финансирование военных действий против Ирана в объёме свыше 200 млрд долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, передает BAQ.kz.

По информации источников, предполагаемые средства планируется направить не только на продолжение текущих авиаударов, но и на срочное расширение производства ключевых видов вооружений, запасы которых были существенно израсходованы в ходе недавних операций США и Израиля за последние недели.

В оборонном ведомстве рассматривают сразу несколько вариантов бюджетного запроса, отличающихся по объёму и срокам финансирования.

Окончательное решение о сумме, которая будет направлена в Конгресс, пока не принято. При этом в администрации признают, что столь крупный финансовый запрос может вызвать серьёзные споры среди законодателей и столкнуться с сопротивлением при его утверждении.

Сегдня стало известно, что Иран атаковал крупный газовый комплекс в Катаре и объекты в Саудовской Аравии. В свою очередь Израиль обстрелял крупнейший порт Ирана на берегу Каспийского моря. Тегеран уже объявил о готовности применить новое оружие против США и Израиля.