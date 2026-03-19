Иран нанес ракетные удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры в странах Персидского залива. Под атакой оказался один из крупнейших газовых комплексов мира в катарской промышленной зоне Рас-Лаффан, передает BAQ.KZ со ссылкой на dw.com.

По данным Минобороны Катара, объект был атакован баллистическими ракетами дважды в течение 12 часов. На территории комплекса возник пожар, который позже удалось локализовать. Власти сообщили о существенном ущербе, однако пострадавших среди персонала нет.

Официальная Доха назвала произошедшее угрозой национальной безопасности и объявила двух иранских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну в течение суток.

Одновременно последствия атак зафиксированы и в других странах региона. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пострадали четыре человека - они получили ранения из-за падения обломков перехваченной ракеты. Также рядом с нефтеперерабатывающим заводом и газовыми объектами были сбиты беспилотники.

В Объединенных Арабских Эмиратах системы ПВО также перехватывали ракеты и дроны, запущенные со стороны Ирана.

Ответ Тегерана последовал после ударов США и Израиля по крупнейшему газовому месторождению "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром. Власти страны ранее предупреждали о возможных "неконтролируемых последствиях" и заявляли о готовности атаковать энергетическую инфраструктуру в регионе.

Что происходит: кратко о конфликте

Военная эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли авиаудары по территории Ирана. В ответ Тегеран начал атаки по объектам в странах Персидского залива, заявляя, что их целью являются, в том числе, американские военные базы.

С начала конфликта под удары попадали нефтяные объекты, танкеры и инфраструктура ряда стран региона. Сообщалось также о последствиях атак за пределами Ближнего Востока - в частности, в Азербайджане и на Кипре.

Иран заявил о намерении применить новое оружие, ранее не использовавшееся.

Тем временем в США на фоне конфликта усиливаются разногласия. Глава Национального контртеррористического центра Джо Кент подал в отставку, заявив, что не поддерживает военную кампанию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку операции, но положительно оценил позицию стран Ближнего Востока.

По его данным, в ходе военной операции были поражены тысячи целей на территории Ирана, а значительная часть его военной инфраструктуры существенно ослаблена.