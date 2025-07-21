Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала ситуацию с переездом воспитанников социальных учреждений в Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Она напомнила, что дети из детского дома, расположенного в районе Баганашыл, не подлежат переселению — по поручению Президента они остаются в Алматы для продолжения обучения. Учреждение будет передано в ведение города.

"Сегодня, 17 июля, переезжали не воспитанники детдома, а дети, проживающие в Центре адаптации несовершеннолетних (ЦАН). Эти дети временно находятся в учреждении из-за трудных жизненных обстоятельств и поступают со всей области", - уточнила омбудсмен в Instagram.

Как отметила Закиева, ещё весной было решено, что учреждение ЦАН и его воспитанники переедут. Об этом сообщалось ранее, в том числе на её странице.

Однако, по её словам, акимат Алматинской области не обеспечил должного уровня безопасности при переезде, в результате чего произошли инциденты:

девочка-выпускница детского дома потеряла сознание,

у мальчика зафиксировано повреждение ноги.

"Это недопустимо", — подчеркнула Закиева.

По фактам происшествия начата проверка — сформирована специальная группа Администрации Президента.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка находится рядом с детьми. Также Динара Закиева направляется к ним лично.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.

11 июля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек выступил с резким заявлением в соцсетях о том, что детдом в Баганашиле переносят в Конаев вопреки обещаниям властей. Позже акимат объяснил причину переселения воспитанников. Тогда уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заверила, что решение о переезде будет приниматься с учётом их мнения.