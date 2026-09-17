В Астане временно полностью перекроют движение на пересечении улиц Акмешит и Алматы. Ограничение связано со строительством транспортного туннеля.

Когда начнется ограничение

С 21:00 19 сентября на указанном перекрестке будет полностью ограничено движение всех видов транспорта.

Ограничение планируется сохранить до конца текущего года.

Почему перекроют дорогу

На участке проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта «Строительство транспортного туннеля по ул. Алматы в районе Есиль города Астаны».

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.

Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участке установят необходимые дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что более 5 км дороги заасфальтировали в области Абай.

На обновление участка протяженностью 8,5 км выделено 646,6 млн тенге.

Общая протяженность дороги составляет 17 километров. В текущем году ремонт проводится на участке от 0-го до 8,5-го километра. На сегодняшний день подготовлено дорожное основание, а на участке протяженностью 5,2 километра уложено асфальтовое покрытие.

Завершить ремонт планируется в 2026 году.

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