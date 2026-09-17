Перекресток Акмешит – Алматы закроют до конца года в столице
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане временно полностью перекроют движение на пересечении улиц Акмешит и Алматы. Ограничение связано со строительством транспортного туннеля.
Когда начнется ограничение
С 21:00 19 сентября на указанном перекрестке будет полностью ограничено движение всех видов транспорта.
Ограничение планируется сохранить до конца текущего года.
Почему перекроют дорогу
На участке проводятся строительно-монтажные работы в рамках проекта «Строительство транспортного туннеля по ул. Алматы в районе Есиль города Астаны».
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации дорожного движения.
Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на участке установят необходимые дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что более 5 км дороги заасфальтировали в области Абай.
На обновление участка протяженностью 8,5 км выделено 646,6 млн тенге.
Общая протяженность дороги составляет 17 километров. В текущем году ремонт проводится на участке от 0-го до 8,5-го километра. На сегодняшний день подготовлено дорожное основание, а на участке протяженностью 5,2 километра уложено асфальтовое покрытие.
Завершить ремонт планируется в 2026 году.
Читайте также:
Самое читаемое