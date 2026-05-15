Перепалка в автобусе в Шахтинске закончилась потасовкой

В Шахтинске конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиром попал на видео и разлетелся по социальным сетям, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл прямо на автобусной остановке и привлёк внимание стражей порядка.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, после мониторинга соцсетей сотрудники установили всех участников происшествия – водителя автобуса и 34-летнего пассажира.

По предварительным данным, причиной ссоры стало недопонимание по поводу маршрута движения автобуса. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку.

"По данному факту в отношении пассажира возбуждено административное производство. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Правоохранители напомнили, что любые спорные ситуации необходимо решать в рамках закона, соблюдая общественный порядок.

