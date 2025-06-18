После сообщений о масштабной утечке персональных данных казахстанцев вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков заявил, что замена индивидуального идентификационного номера (ИИН) не является эффективной мерой защиты от мошенничества, передает BAQ.KZ.

"Перевыпускать ИИН смысла нет, потому что это идентификационный номер. Что касается защиты от кредитного мошенничества, на портале eGov доступен сервис “Стоп кредит”. Достаточно внести туда свой ИИН — и никакой банк не сможет выдать кредит от вашего имени", — отметил Молдабеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, государственные базы данных, находящиеся в управлении Министерства юстиции, полностью защищены и размещены в инфраструктуре Национальных информационных технологий, которая входит в защищённый контур электронного правительства.

"Наши системы — одни из самых защищённых, утечек через них не было и не будет. Тем не менее, мошенники становятся всё изощрённее, и важнейшая мера — это личная цифровая гигиена: не сообщать посторонним SMS-коды и не переходить по подозрительным ссылкам", — добавил он.

Напомним, накануне в открытом доступе оказались 16,3 миллиона записей. Речь идёт не только об именах и фамилиях – утекли чувствительные персональные данные: ИИН, дата рождения, адрес проживания, а также номера мобильных, домашних и рабочих телефонов.

Минцифры до сих пор проверяет информацию об утечке данных.

В Центре анализа и расследования кибератак предполагают, что это вовсе не новая утечка, а сбор ранее похищенных данных.

В связи с утечкой данных казахстанцы должны быть особенно бдительны. Об этом сообщил сопредседатель комитета по информационной безопасности Альянса Qaztech Евгений Питолин. Эксперт советует проявлять осторожность, особенно в отношении потенциальных фишинговых атак, которые могут использовать предполагаемую базу данных.