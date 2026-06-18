Прокуратура города Степногорска Акмолинской области выявила нарушение законодательства о защите персональных данных несовершеннолетних на интернет-ресурсах отдельных школ и отдела образования.

В открытом доступе оказались документы, содержащие сведения о 165 детях. В них были указаны фамилии, имена, место обучения, а также социальный статус учащихся.

Среди них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящиеся под опекой. Такая информация, по данным надзорного органа, могла быть свободно скопирована и распространена дальше, что создавало риски нарушения прав детей и их безопасности.

После вмешательства прокуроров нарушения были оперативно устранены: персональные данные удалили из открытого доступа. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение требований законодательства о защите персональных данных несовершеннолетних находится на постоянном контроле.

Также отмечается, что подобные случаи требуют особого внимания со стороны организаций, работающих с детьми, поскольку любая утечка информации может привести к нежелательным последствиям.

Ранее сообщалось, что личные данные казахстанцев продавали через закрытый сайт.

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