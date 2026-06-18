Персональные данные школьников утекли в Акмолинской области
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Прокуратура города Степногорска Акмолинской области выявила нарушение законодательства о защите персональных данных несовершеннолетних на интернет-ресурсах отдельных школ и отдела образования.
В открытом доступе оказались документы, содержащие сведения о 165 детях. В них были указаны фамилии, имена, место обучения, а также социальный статус учащихся.
Среди них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также находящиеся под опекой. Такая информация, по данным надзорного органа, могла быть свободно скопирована и распространена дальше, что создавало риски нарушения прав детей и их безопасности.
После вмешательства прокуроров нарушения были оперативно устранены: персональные данные удалили из открытого доступа. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение требований законодательства о защите персональных данных несовершеннолетних находится на постоянном контроле.
Также отмечается, что подобные случаи требуют особого внимания со стороны организаций, работающих с детьми, поскольку любая утечка информации может привести к нежелательным последствиям.
Ранее сообщалось, что личные данные казахстанцев продавали через закрытый сайт.
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