Первая тройня года родилась в Приаралье

В Кызылординской области родилась первая в этом году тройня.

Три девочки появились на свет 27 марта на 32-й неделе беременности. Родители дали малышкам имена Хадия, Дария и Жания.

При рождении вес новорождённых составил 1210, 1470 и 980 граммов. Из-за преждевременных родов девочки около двух месяцев находились под наблюдением врачей в специализированном отделении Центра матери и ребёнка.

Благодаря профессиональной помощи медиков состояние малышек значительно улучшилось. Сейчас их вес составляет 2390, 3390 и 2060 граммов соответственно.

Поздравить семью с пополнением в областной перинатальный центр приехала руководитель отдела охраны здоровья матери и ребёнка управления здравоохранения области Айгуль Асылбеккызы. От имени ведомства родителям вручили памятные подарки.

Мама девочек – 32-летняя Молдир Бекбаулы, отец – 34-летний Нурсултан Берикбол. Семья Баймановых проживает в селе Басарык Сырдарьинского района и уже воспитывает двоих детей.

Ранее в Костанайской области родилась первая за три года тройня.

