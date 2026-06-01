Первая тройня года родилась в Приаралье
В Кызылординской области родилась первая в этом году тройня.
Три девочки появились на свет 27 марта на 32-й неделе беременности. Родители дали малышкам имена Хадия, Дария и Жания.
При рождении вес новорождённых составил 1210, 1470 и 980 граммов. Из-за преждевременных родов девочки около двух месяцев находились под наблюдением врачей в специализированном отделении Центра матери и ребёнка.
Благодаря профессиональной помощи медиков состояние малышек значительно улучшилось. Сейчас их вес составляет 2390, 3390 и 2060 граммов соответственно.
Поздравить семью с пополнением в областной перинатальный центр приехала руководитель отдела охраны здоровья матери и ребёнка управления здравоохранения области Айгуль Асылбеккызы. От имени ведомства родителям вручили памятные подарки.
Мама девочек – 32-летняя Молдир Бекбаулы, отец – 34-летний Нурсултан Берикбол. Семья Баймановых проживает в селе Басарык Сырдарьинского района и уже воспитывает двоих детей.
Ранее в Костанайской области родилась первая за три года тройня.
