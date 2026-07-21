Песок на 719 млн теңге нелегально вывезли из русла реки Тобол
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В Костанайской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных ископаемых.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, руководитель ТОО "СТС-Цемент" организовал промышленную добычу речного песка из русла и береговой линии реки Тобол за пределами участка недр, предоставленного государством.
Следствие установило, что работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов, которые добывали песок непосредственно со дна реки.
По версии следствия, было реализовано более 113 тыс. кубометров речного песка на общую сумму 719 млн теңге.
В АФМ сообщили, что незаконная добыча нанесла серьезный ущерб окружающей среде. В результате работ изменилось русло реки Тобол, была разрушена береговая линия, нарушен гидрологический режим и образовались участки заболачивания.
По данным космических снимков, площадь нарушенных земель водного фонда превысила 28 тыс. квадратных метров.
Для восстановления природного комплекса потребуется провести берегоукрепительные работы, очистить русло реки и рекультивировать поврежденные земли.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого. Под арест попали 12 автомобилей, 10 земельных участков и нежилое помещение.
Уголовное дело направлено в суд.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан иная информация по делу разглашению не подлежит.
Ранее в Акмолинской области правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной добыче и переработке золота. В ходе спецоперации был обнаружен подпольный цех, где извлекали драгоценные металлы из золотосодержащей руды.
Во время обысков изъяли оборудование для переработки сырья, слиток золота весом 446 граммов, около 4 тонн золотосодержащего материала, 6 килограммов ртути, а также денежные средства. Кроме того, были обнаружены оружие и боеприпасы.
Следствие установило, что участники группы занимались незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.
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