По каким предметам казахстанские школьники завоевывают больше всего медалей?
Олимпиады проводятся по шести предметам.
На пресс-конференции в СЦК директор Республиканского научно-практического центра "Дарын" Министерства просвещения РК Гаждембек Турсунов рассказал, что международные олимпиады охватывают в основном естественно-математические дисциплины, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Олимпиадные движения проводятся по шести основным предметам: математика, физика, химия, биология, информатика и география. Кроме того, существуют олимпиады по лингвистике, философии и экономике", – отметил он.
По словам Турсунова, нельзя выделить отдельный предмет, по которому казахстанские школьники приносят наибольшее количество медалей.
"Они по всем предметам участвуют и по итогам олимпиад наши дети занимают 100%-ный показатель во всех олимпиадах", – подчеркнул директор "Дарын".
Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1006 медалей.
По данным Министерства просвещения, в 2025 году победителям олимпиад и их наставникам выплачены единовременные премии на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.
В Минпросвещения рассказали, почему на международных олимпиадах чаще побеждают ученики НИШ и частных школ.
Также в Казахстане запустили платформу для одарённых учеников и учителей.
