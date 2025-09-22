На пресс-конференции в СЦК директор Республиканского научно-практического центра "Дарын" Министерства просвещения РК Гаждембек Турсунов рассказал, что международные олимпиады охватывают в основном естественно-математические дисциплины, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Олимпиадные движения проводятся по шести основным предметам: математика, физика, химия, биология, информатика и география. Кроме того, существуют олимпиады по лингвистике, философии и экономике", – отметил он.

По словам Турсунова, нельзя выделить отдельный предмет, по которому казахстанские школьники приносят наибольшее количество медалей.

"Они по всем предметам участвуют и по итогам олимпиад наши дети занимают 100%-ный показатель во всех олимпиадах", – подчеркнул директор "Дарын".

Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году школьники приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1006 медалей.

По данным Министерства просвещения, в 2025 году победителям олимпиад и их наставникам выплачены единовременные премии на общую сумму свыше 100 миллионов тенге.

