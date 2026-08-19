В Казахстане около 30% социальных объектов – школ, больниц, детских садов и других учреждений – получают тепло от централизованных ТЭЦ. Еще 70% используют автономные котельные. Такие данные приводит Национальный центр энергосбережения.

Где чаще используют централизованное отопление

По информации Министерства энергетики, централизованное теплоснабжение преимущественно распространено в крупных городах – Астане, Алматы и Шымкенте.

При этом наименьшая доля зданий с централизованным отоплением приходится на Туркестанскую и Алматинскую области. Здесь социальные объекты чаще используют автономные источники тепла.

Чем отапливают социальные объекты

Выбор топлива для автономных котельных зависит от доступности ресурсов и климатических условий региона.

Уголь – 44,3%. В основном используется в северных и центральных областях.

Газ – 36,4%. Преимущественно применяется в западных и южных регионах.

Дизельное топливо – 9,4%.

Электроэнергия – 8,6%.

По отраслевому признаку больше всего автономных систем отопления приходится на сферу образования – 5 032 из 7 065 объектов.

В здравоохранении ситуация отличается: значительная часть больниц и поликлиник подключена к централизованным теплосетям либо использует газовое отопление.

Какие технологии используют в мире

Одним из перспективных решений считаются тепловые насосы. По данным Международного энергетического агентства, они способны производить примерно в 3–5 раз больше тепла на каждый киловатт потребленной электроэнергии.

Также в разных странах развиваются системы централизованного теплоснабжения на биомассе и возобновляемых источниках энергии. Локальные сети от котлов на щепе, пеллетах и соломе могут одновременно обеспечивать теплом школы, больницы и другие здания.

Еще одно направление – утилизация вторичного тепла. В Европе промышленное тепло, а также тепло от дата-центров и объектов городской инфраструктуры используют повторно для отопления зданий.

Какие решения подходят Казахстану

С учетом климатических и инфраструктурных особенностей Казахстана эксперты выделяют несколько перспективных технологий.

Угольные котлы длительного горения

Для регионов с суровыми зимами такие системы могут обеспечить стабильное отопление. В зависимости от модели и условий эксплуатации одной загрузки угля может хватать от 12 часов до пяти суток.

Эффективность зависит от качества топлива, правильной эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

Конденсационные газовые котлы

Для газифицированных регионов одним из практичных решений могут стать конденсационные газовые котлы. Их КПД может достигать 90-98%, что позволяет эффективнее использовать топливо и поддерживать стабильную температуру в помещениях.

Таким образом, универсального решения для всех регионов Казахстана нет. Выбор системы отопления зависит от климата, доступности топлива, состояния инфраструктуры и особенностей самого объекта. При этом внедрение современных технологий может повысить энергоэффективность социальных учреждений и снизить расходы на их содержание.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. С начала подготовки по железной дороге в регионы страны уже доставлено 19 млн тонн угля. Объем перевозок соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

С 1 мая по 17 августа 2026 года для нужд теплоэнергетики перевезено 17,8 млн тонн твердого топлива. Еще 1,2 млн тонн направлено для обеспечения коммунально-бытового сектора.

В регионах страны уже создаются необходимые запасы топлива для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. На теплоэлектроцентралях накоплено 4,1 млн тонн угля, еще более 300 тыс. тонн сформировано в коммунально-бытовом секторе.

Основная задача на текущем этапе – обеспечить бесперебойную доставку топлива и не допустить перебоев в снабжении ТЭЦ, коммунальных объектов и других потребителей в период отопительного сезона.

Для этого особое внимание уделяется эффективному использованию железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, в том числе в периоды пиковых нагрузок.

Ежегодно в период подготовки к осенне-зимнему сезону работу по доставке топлива координирует Оперативный штаб по перевозке угля. Он в круглосуточном режиме контролирует отгрузку угля с месторождений, организует подачу порожних вагонов и планирует распределение грузопотоков по железнодорожной сети.

Совместно с грузоотправителями также продолжается работа по формированию маршрутных и узловых отправок. Такой формат перевозок позволяет сократить время доставки топлива и эффективнее использовать имеющийся вагонный парк.

Для обеспечения необходимых объемов перевозок АО «Казтемиртранс» располагает парком из 29 тыс. полувагонов.

По данным компании, имеющегося подвижного состава достаточно для обеспечения перевозок твердого топлива для теплоэлектроцентралей, коммунально-бытовых объектов и промышленных потребителей.

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