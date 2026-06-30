Почему подработка на пенсии часто оказывается обманом

Выход на пенсию для многих – это новый этап жизни. У кого-то появляется больше времени для семьи и отдыха, а кто-то хочет продолжать работать и получать дополнительный доход. Причины разные: помощь детям и внукам, покрытие расходов или желание оставаться финансово независимым.
Но именно этим интересом часто пользуются мошенники. Они предлагают "лёгкий заработок", удалённую работу или инвестиции с высокой доходностью. На деле такие предложения нередко оказываются финансовыми пирамидами или обманом, из-за которого люди теряют деньги и даже берут кредиты.
"Работа без опыта и высокий доход"
68-летняя женщина увидела объявление о удалённой работе с доходом до 300 тысяч тенге. Ей предложили купить стартовый набор за 250 тысяч тенге. Обещали быстрый доход и стабильный заработок.
Позже оказалось, что заработок зависит не от работы, а от привлечения новых участников. Покупателей не было, а вложенные деньги вернуть не удалось. Это пример схемы, похожей на финансовую пирамиду.
"Инвестиционный клуб для своих"
Пенсионеру предложили вложиться в закрытый инвестиционный клуб с доходностью до 30% годовых. Сначала он получил небольшие выплаты и поверил в проект, затем вложил почти все сбережения.
Через несколько месяцев выплаты прекратились. Выяснилось, что реальной инвестиционной деятельности не было – деньги выплачивались за счёт новых участников.
"Подработка на маркетплейсе"
Ещё одна схема – "работа на маркетплейсах". Человеку предлагают выкупать товары за свои деньги, обещая вернуть сумму с комиссией.
Сначала могут действительно платить небольшие суммы, чтобы вызвать доверие. Потом просят вложить больше или даже взять кредит. После перевода денег организаторы исчезают.
"Криптовалюта и искусственный интеллект"
Пенсионеру позвонили и предложили "инвестиции" в платформу с криптовалютой и искусственным интеллектом. После вложения денег в личном кабинете показывали "прибыль".
Позже потребовали оплатить комиссии, налоги и дополнительные взносы для вывода средств. В итоге деньги вывести не удалось.
Почему пенсионеры становятся целью мошенников
Мошенники часто используют доверие и открытость людей старшего возраста. Также они играют на желании иметь дополнительный доход и быть полезным.
Нередко применяются давление и спешка: "предложение действует только сегодня", "нужно решать сейчас".
Какие предложения должны насторожить
Будьте осторожны, если вам обещают:
- высокий доход без риска;
- заработок без опыта и знаний;
- быстрый возврат вложений;
- доход за привлечение новых людей;
- «секретные» инвестиционные схемы;
- срочно принять решение.
Главное правило: если для "работы" нужно сначала заплатить деньги – это серьёзный повод насторожиться. Настоящий работодатель платит сотруднику, а не наоборот.
Перед тем как соглашаться на подработку или инвестиции, важно проверять информацию, не спешить и советоваться с близкими. Это поможет сохранить сбережения и избежать мошенников.