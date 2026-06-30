Почему подработка на пенсии часто оказывается обманом

Выход на пенсию для многих – это новый этап жизни. У кого-то появляется больше времени для семьи и отдыха, а кто-то хочет продолжать работать и получать дополнительный доход. Причины разные: помощь детям и внукам, покрытие расходов или желание оставаться финансово независимым.

Но именно этим интересом часто пользуются мошенники. Они предлагают "лёгкий заработок", удалённую работу или инвестиции с высокой доходностью. На деле такие предложения нередко оказываются финансовыми пирамидами или обманом, из-за которого люди теряют деньги и даже берут кредиты.

"Работа без опыта и высокий доход"

68-летняя женщина увидела объявление о удалённой работе с доходом до 300 тысяч тенге. Ей предложили купить стартовый набор за 250 тысяч тенге. Обещали быстрый доход и стабильный заработок.

Позже оказалось, что заработок зависит не от работы, а от привлечения новых участников. Покупателей не было, а вложенные деньги вернуть не удалось. Это пример схемы, похожей на финансовую пирамиду.

"Инвестиционный клуб для своих"

Пенсионеру предложили вложиться в закрытый инвестиционный клуб с доходностью до 30% годовых. Сначала он получил небольшие выплаты и поверил в проект, затем вложил почти все сбережения.

Через несколько месяцев выплаты прекратились. Выяснилось, что реальной инвестиционной деятельности не было – деньги выплачивались за счёт новых участников.

"Подработка на маркетплейсе"

Ещё одна схема – "работа на маркетплейсах". Человеку предлагают выкупать товары за свои деньги, обещая вернуть сумму с комиссией.

Сначала могут действительно платить небольшие суммы, чтобы вызвать доверие. Потом просят вложить больше или даже взять кредит. После перевода денег организаторы исчезают.

"Криптовалюта и искусственный интеллект"

Пенсионеру позвонили и предложили "инвестиции" в платформу с криптовалютой и искусственным интеллектом. После вложения денег в личном кабинете показывали "прибыль".

Позже потребовали оплатить комиссии, налоги и дополнительные взносы для вывода средств. В итоге деньги вывести не удалось.

Почему пенсионеры становятся целью мошенников

Мошенники часто используют доверие и открытость людей старшего возраста. Также они играют на желании иметь дополнительный доход и быть полезным.

Нередко применяются давление и спешка: "предложение действует только сегодня", "нужно решать сейчас".

Какие предложения должны насторожить

Будьте осторожны, если вам обещают:

высокий доход без риска;

заработок без опыта и знаний;

быстрый возврат вложений;

доход за привлечение новых людей;

«секретные» инвестиционные схемы;

срочно принять решение.

Главное правило: если для "работы" нужно сначала заплатить деньги – это серьёзный повод насторожиться. Настоящий работодатель платит сотруднику, а не наоборот.

Перед тем как соглашаться на подработку или инвестиции, важно проверять информацию, не спешить и советоваться с близкими. Это поможет сохранить сбережения и избежать мошенников.