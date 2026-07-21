Почти 28 млн теңге долга по зарплате выплатили работникам в ВКО

У 49 сотрудников коммунального предприятия "АлтайКомхозСервис" образовалась задолженность по заработной плате. После вмешательства прокуратуры долг был полностью погашен.

Прокуратура Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области выявила нарушения трудового законодательства в деятельности коммунального предприятия "АлтайКомхозСервис".

Во время проверки установлено, что предприятие своевременно не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. В результате перед 49 работниками образовалась задолженность на сумму свыше 27,8 млн теңге.

После принятия мер прокурорского реагирования предприятие полностью рассчиталось с работниками. Их законные права были восстановлены.

В надзорном органе подчеркнули, что вопросы защиты трудовых прав граждан находятся на постоянном контроле надзорных органов.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области восстановили права 37 предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность за поставленные товары и оказанные услуги.

Прокуратура района Алтай ВКО в ходе проверки соблюдения прав субъектов бизнеса выявила нарушения в деятельности КГП на ПХВ "Межрайонная больница района Алтай".

Как выяснилось, медицинское учреждение несвоевременно исполняло обязательства перед поставщиками – не была погашена задолженность за уже поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.

По результатам прокурорского реагирования больница полностью рассчиталась с предпринимателями. Общая сумма погашенной задолженности составила 106,47 млн теңге.

Принятые меры позволили восстановить права 37 представителей бизнеса и обеспечить своевременное исполнение обязательств государственного предприятия.

Также в Алматинской области выплатили 487 млн теңге задержанной зарплаты.

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