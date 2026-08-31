Почти 6 тысяч кустов конопли уничтожили в Актюбинской области

В Актюбинской области с начала оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» зарегистрировано 87 наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято 346 кг наркотических средств.

Как проходит операция

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2026» проводится в Казахстане с 1 июня по 31 октября. Его основная цель – выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, а также обнаружение и уничтожение наркосодержащих растений.

В Актюбинской области сотрудники полиции проверяют территории, где могут произрастать или незаконно культивироваться наркосодержащие растения. Также принимаются меры по выявлению лиц, занимающихся их выращиванием, и пресечению деятельности нарколабораторий.

Особое внимание уделяется труднодоступным участкам. Для их обследования полиция проводит воздушный мониторинг с использованием вертолета.

Что проверяют на дорогах

На автодорогах республиканского значения работают стационарные посты и мобильные группы. Сотрудники полиции с использованием служебных собак проверяют транспортные средства на предмет незаконной перевозки наркотиков.

Сколько наркотиков изъяли

С начала операции в регионе зарегистрировано 87 наркоправонарушений.

Из незаконного оборота изъято 346 кг наркотических средств. Кроме того, полицейские уничтожили 5 855 кустов дикорастущей конопли.

Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

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