Почти полвека без ремонта - Каскад водохранилищ Костанайской области нуждаются в срочной реконструкции

После паводка 2024 года в Костанайской области заговорили о необходимости реконструкции трех крупнейших водохранилищ – Верхнетобольского, Каратомарского и Амангельдинского. Прошло два года, однако строительные работы на объектах пока не начались. Между тем первоначальные сроки, предусмотренные дорожной картой, уже сдвигаются. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, в каком состоянии находятся водохранилища и когда планируется начать их реконструкцию.

В Костанайской области насчитывается шесть крупных водохранилищ. Часть из них используется для накопления и многолетнего регулирования воды, другие работают в режиме транзитного пропуска.

Особое значение для региона имеет каскад на реке Тобол – Верхнетобольское, Каратомарское и Амангельдинское водохранилища. Они участвуют в регулировании стока и обеспечении региона водными ресурсами.

Вопрос об их техническом состоянии особенно остро встал после масштабного паводка весной 2024 года. Тогда через гидротехнические сооружения прошли объемы воды, значительно превышавшие ожидаемые. После паводка специалисты обследовали объекты, а власти заявили о необходимости их реконструкции.

Паводок стал серьезным испытанием для плотин

Весенний паводок, который пришел в Костанайскую область в начале апреля 2024 года, стал одним из крупнейших за последние десятилетия. Он нанес ущерб жилым домам, дорогам, бизнесу и сельскому хозяйству.

Серьезная нагрузка пришлась и на гидротехнические сооружения. После паводка особенно пристальное внимание было обращено на состояние Каратомарского водохранилища. На плотине временно ограничивали движение крупногабаритного и грузового транспорта.

Состояние сооружения имело особое значение и с учетом водоснабжения Рудного и близлежащих населенных пунктов. После паводка было объявлено о необходимости разработки проектно-сметной документации для последующей реконструкции гидротехнических объектов.

Каскад из Верхнетобольского, Каратомарского и Амангельдинского водохранилищ в общей сложности рассчитан примерно на 1,5 млрд кубометров воды. При этом, как сообщили на производственном участке Амангельдинского гидротехнического сооружения, во время паводка 2024 года только через Амангельдинское водохранилище прошел значительно больший объем.

«Во время паводка только одно Амангельдинское водохранилище приняло около 2 млрд кубов воды. Это очень много, такого потока воды плотина не пропускала уже последние лет 60. Мы надеялись на капитальный ремонт еще в 2024 году, но до сих пор даже не разработана ПСД», – сообщили на производственном участке Амангельдинского гидротехнического сооружения.

Вопрос о капитальном ремонте Амангельдинского водохранилища поднимался еще задолго до паводка. В 2017 году здесь начали ремонтные работы, стоимость которых на тот момент оценивалась примерно в 250 млн тенге. Однако подрядчик работы не завершил.

По имеющейся у редакции информации, сейчас необходимые затраты на ремонт оцениваются уже значительно выше.

Водохранилища обследовали после паводка

Специалисты отмечают, что масштабной реконструкции каскада не проводили с 1960–1970-х годов. Ежегодно на объектах выполнялись текущие работы.

В апреле 2026 года Каратомарское и Верхнетобольское водохранилища обследовали с применением современных технологий. В частности, специалисты использовали батиметрическое оборудование, позволяющее определить рельеф дна, глубину и другие параметры водоема.

О серьезной нагрузке на Каратомарское водохранилище во время паводка представители Костанайского филиала РГП «Казводхоз» рассказывали еще в прошлом году.

«Мы ожидали около 700 млн кубов воды, а в итоге прошло почти в три раза больше. Конечно, это не могло не отразиться на техническом состоянии плотины. Только на устранение последствий после паводка требовалось около 700 млн тенге. На капитальный ремонт требуется еще больше средств», – комментировал директор Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Дарен Абдикамитов.

На Верхнетобольском водохранилище после паводка специалисты зафиксировали осадку примерно на 10 сантиметров. Тогда ее оценивали как некритичную. Стоимость полной реконструкции сооружения предварительно оценивалась не менее чем в 4,5 млрд тенге.

Заместитель руководителя Костанайского филиала РГП «Казводхоз» Мииражн Сарыпбаев сообщил, что в этом году средства на реконструкцию трех водохранилищ основного каскада – Верхнетобольского, Каратомарского и Амангельдинского – предусмотрены. Однако конкурсные процедуры по определению подрядчика еще не завершены.

«Ежегодно на этих водохранилищах проводился только текущий ремонт. На гидросооружениях меняли затворы, выполняли необходимые работы. Но реконструкция предполагает увеличение объема водохранилищ и их пропускной способности. Сейчас наша задача – увеличить емкость плотин хотя бы до объемов воды, которые пришли во время паводка 2024 года», – рассказал Мииражн Сарыпбаев.

В прошлом году состояние водохранилищ также оценивали специалисты ПРООН. По словам Сарыпбаева, состояние основного каскада было оценено как удовлетворительное, при этом гидротехническим сооружениям необходим постоянный уход.

Сроки реконструкции сдвигаются

На разработку проектно-сметной документации для трех водохранилищ из областного бюджета выделили более 200 млн тенге. Сама реконструкция потребует значительно больших средств. Финансирование этих работ планируется запрашивать из республиканского бюджета.

При этом первоначальные сроки, предусмотренные дорожной картой, уже не выдерживаются.

Согласно дорожной карте, подписанной министром водных ресурсов и акимом Костанайской области, реконструкция Верхнетобольского водохранилища должна была пройти в 2025–2026 годах. На тот момент стоимость работ оценивалась примерно в 4,8 млрд тенге.

В 2026–2027 годах планировалось приступить к реконструкции Каратомарского водохранилища в районе Рудного, а до конца 2028 года – Амангельдинского водохранилища в районе Костаная.

Однако в 2026 году реконструкция Верхнетобольского водохранилища еще не началась. Таким образом, сроки, первоначально предусмотренные дорожной картой, уже сдвинулись.

В Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию, охране и использованию водных ресурсов сообщили, что после паводка состояние каскада оценивали комиссионно совместно с представителями РГП «Казводхоз».

«После паводка эти обследования тоже проводились. Визуально водохранилища нуждались в серьезном ремонте. Но многофакторное детальное обследование их состояния проводили специалисты филиала РГП «Казводхоз»», – пояснил руководитель филиала Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.

Согласно дорожной карте, помимо трех основных водохранилищ, работы предусматриваются и на других гидротехнических объектах региона – Сергеевском, Кызылжарском и Желкуарском. Однако, по имеющейся информации, многофакторное обследование этих объектов пока не проводилось.

Читай также:

Шардаринское водохранилище подключили к онлайн учету воды

Новое водохранилище в ВКО и цифровые сервисы: о чем договорились Казахстан и ПРООН

В Туркестанской области появится новое водохранилище за 15,7 млрд тенге