Подозреваемых в ограблении задержали по приметам в Алматы
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В Алматы произошел грабеж на улице Кунаева. Молодой человек лишился мобильного телефона после нападения.
Как произошло ограбление
Как сообщили в городском Департаменте полиции, потерпевший обратился в полицию. На место происшествия оперативно прибыли шесть патрульных экипажей Медеуского района.
Полицейские начали проверять прилегающую территорию и отрабатывать возможные пути отхода подозреваемых.
Как задержали подозреваемых
По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Их удалось найти по приметам, которые сообщил потерпевший.
В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что похищенный телефон уже успели продать. Правоохранители также установили человека, которому подозреваемые сбыли мобильное устройство.
Телефон изъяли и после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий в установленном порядке вернули владельцу.
Что известно о деле
Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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