В Алматы произошел грабеж на улице Кунаева. Молодой человек лишился мобильного телефона после нападения.

Как произошло ограбление

Как сообщили в городском Департаменте полиции, потерпевший обратился в полицию. На место происшествия оперативно прибыли шесть патрульных экипажей Медеуского района.

Полицейские начали проверять прилегающую территорию и отрабатывать возможные пути отхода подозреваемых.

Как задержали подозреваемых

По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Их удалось найти по приметам, которые сообщил потерпевший.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что похищенный телефон уже успели продать. Правоохранители также установили человека, которому подозреваемые сбыли мобильное устройство.

Телефон изъяли и после проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий в установленном порядке вернули владельцу.

Что известно о деле

Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.