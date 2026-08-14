Вор в чулке вынес сейф из стоматологической клиники в Астане
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В Астане полицейские раскрыли кражу с проникновением в стоматологическую клинику. Из помещения были похищены техника и сейф, общий ущерб составил около 2 млн тенге.
По данным Департамента полиции города, мужчина дождался, когда клиника закроется, после чего проник внутрь, подобрав ключ к замку.
Чтобы скрыть лицо, перед совершением преступления он надел на голову черный чулок. Из клиники злоумышленник вынес ноутбуки, гаджеты и сейф.
Как удалось установить подозреваемого
Несмотря на попытку скрыть внешность, мужчина попал на записи городских камер видеонаблюдения еще до того, как использовал маскировку.
Полицейские изучили записи и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Астаны.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как защитить имущество
Полиция рекомендует владельцам организаций уделять особое внимание безопасности имущества. Надежные замки, охранная сигнализация и камеры видеонаблюдения могут снизить риск кражи.
Также правоохранители советуют хранить ценные вещи и материальные средства в защищенных местах.
При обнаружении подозрительных действий или информации о преступлении необходимо сообщить об этом в полицию по номеру 102.
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Установку смонтировали в 2025 году на окраине одного из сёл Алтындинского сельского округа. Она держала в работе скважины и водопроводные сети.
Далеко искать похитителей не пришлось. По данным следствия, об оборудовании и особенностях охраны объекта знали двое рабочих, которые сами трудились на этих же сетях.
В апреле 2026 года они договорились и вывезли установку стоимостью около 7 млн тенге. Работали основательно, пригнали машину, взяли лебёдку и инструменты, демонтировали агрегат и увезли.
Сразу после этого водопроводная инфраструктура села дала сбой.
На достигнутом фигуранты решили не останавливаться. В мае организатор предложил сообщнику наведаться на территорию того же ТОО повторно.
6 мая они забрали комплектующие к той самой дизельной установке ещё на 400 тысяч тенге. Похищенным распорядились по своему усмотрению.
Полицейские установили личности подозреваемых, оборудование нашли и изъяли.
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