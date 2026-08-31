Подозреваемый в 20 мошенничествах с жильём задержан в Астане

В Астане сотрудники криминальной полиции задержали 35-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств под предлогом помощи в приобретении жилья на выгодных условиях.

По данным полиции, установлена его причастность к 20 эпизодам.

Как подозреваемый обманывал граждан

По версии следствия, мужчина распространял информацию о своих «услугах» преимущественно через знакомых и знакомых знакомых. Он представлялся специалистом, который хорошо разбирается в государственных жилищных программах и льготном кредитовании.

Подозреваемый обещал гражданам приобрести квартиры по низкой процентной ставке. За свои услуги он требовал предварительную оплату.

Однако после получения денег мужчина, как установили полицейские, тратил их на личные нужды и не выполнял взятые на себя обязательства.

Какой ущерб причинен потерпевшим

В настоящее время правоохранители установили причастность задержанного к 20 фактам мошенничества.

Материальный ущерб, причиненный одному из потерпевших, составил 1,5 млн тенге.

Задержанный признал свою вину.

Как не стать жертвой мошенников

Ведомство призывает граждан проявлять осторожность при обращении за услугами, связанными с государственными жилищными программами.

Все официальные платежи в рамках государственных программ осуществляются исключительно через соответствующие официальные платформы.

Правоохранители предупреждают, что перевод денег незнакомым лицам и внесение предварительной оплаты могут быть признаками мошеннической схемы.

При возникновении подозрений гражданам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию по номеру 102.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области правоохранители раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей несуществующего жилья. Подозреваемый предлагал гражданам приобрести квартиры по выгодной цене якобы в рамках государственной программы, после чего получал от них деньги и переставал выполнять обещания.

30-летний житель ВКО действовал с ноября 2024 года по апрель 2026 года. Он убеждал потенциальных покупателей в том, что сможет самостоятельно организовать приобретение и оформление жилья. Для этого граждане передавали ему денежные средства наличными либо переводили их на банковские счета.

После получения первоначальной суммы подозреваемый сообщал потерпевшим о необходимости дополнительных расходов. В частности, их просили оплатить регистрацию жилья, оформление документов и другие сопутствующие услуги.

Чтобы убедить граждан в реальности сделки, мужчина арендовал квартиру и показывал ее потерпевшим как будущее жилье. Поверив его обещаниям, они продолжали передавать деньги, рассчитывая получить ключи и необходимые документы. Однако обещанные квартиры так и не были предоставлены.

От действий подозреваемого пострадали 25 жителей Восточно-Казахстанской области. Общая сумма причиненного ущерба превысила 186 млн тенге.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Читайте также: