Подозрительный автомобиль остановили в Алматы: что обнаружили внутри
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В Алматы сотрудники патрульной полиции ночью остановили двух молодых людей, поведение которых показалось им подозрительным. При проверке в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили коробок с веществом растительного происхождения.
Где произошел инцидент
По данным Департамента полиции города, случай произошел поздно ночью на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина. Патрульные обратили внимание на двух молодых людей, которые вышли из магазина.
Полицейские проверили документы и провели досмотр молодых людей, а также осмотрели их автомобиль.
Что нашли в машине
В салоне автомобиля обнаружили коробок с веществом растительного происхождения, которое предварительно определили как марихуану.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое вещество в установленном порядке направили на судебно-химическую экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав и массу.
Что известно о расследовании
По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования.
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Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.
По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.
Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.
Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.
Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.
Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.
По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.
Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.
Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
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