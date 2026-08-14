В Алматы сотрудники патрульной полиции ночью остановили двух молодых людей, поведение которых показалось им подозрительным. При проверке в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили коробок с веществом растительного происхождения.

Где произошел инцидент

По данным Департамента полиции города, случай произошел поздно ночью на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина. Патрульные обратили внимание на двух молодых людей, которые вышли из магазина.

Полицейские проверили документы и провели досмотр молодых людей, а также осмотрели их автомобиль.

Что нашли в машине

В салоне автомобиля обнаружили коробок с веществом растительного происхождения, которое предварительно определили как марихуану.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое вещество в установленном порядке направили на судебно-химическую экспертизу. Специалистам предстоит установить его состав и массу.

Что известно о расследовании

По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках расследования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее сообщалось, что наркосеть с закладками в пяти городах координировали из-за рубежа.

По материалам дела, организатор обеспечивал поставку синтетических наркотиков, распределял роли между участниками и отправлял им координаты тайников.

Он же, как считают следователи, контролировал выполнение поручений и рассчитывался с участниками через криптовалюту.

Закладки, предварительно, оборудовали в Талдыкоргане, Алматы, Конаеве, Каскелене и Павлодаре.

Во время следственных и оперативных мероприятий изъяли свертки с порошкообразным веществом. Предположительно, речь идет о мефедроне. Точный состав должна установить судебная экспертиза.

Следователи забрали и другие вещества, мобильные телефоны с данными, которые могут иметь доказательственное значение, и сведения о расчетах через криптовалютный кошелек Exodus.

По выявленным фактам расследуются уголовные дела по статье 297 УК РК.

Теперь правоохранители устанавливают личность организатора и его местонахождение, каналы поставки наркотиков и других возможных участников схемы.

Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

Читайте также: