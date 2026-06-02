Казахстанцы теперь смогут отслеживать поезда в онлайн режиме

В Казахстане стал доступен сервис, который позволяет пассажирам в режиме реального времени следить за движением поездов и заранее планировать поездку.

Как сообщает КТЖ, теперь перед отправлением на вокзал пользователи могут проверить, где именно сейчас находится нужный поезд. Для этого работает онлайн-табло на сайте.

Что показывает онлайн-табло

Сервис отображает движение пассажирских поездов в режиме реального времени. На карте можно увидеть:

текущее местоположение поезда

время прибытия и отправления

маршрут и список станций

продолжительность остановок

расчётное время прибытия на конечную станцию

Благодаря этому пассажиры могут более точно планировать своё время и заранее понимать, есть ли задержки или изменения в расписании.

Зачем это нужно

Сервис особенно полезен в периоды повышенной загруженности, когда на вокзалах много пассажиров. Онлайн-отслеживание помогает избежать длительного ожидания и делает поездку более предсказуемой.

Также это удобно для тех, кто встречает пассажиров или делает пересадки – можно заранее рассчитать время прибытия и не приезжать слишком рано.

Как пользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться онлайн-табло, достаточно:

зайти на сайт tablo-railways.kz

выбрать нужный поезд на карте

Также сервис доступен через сайт bilet.railways.kz – на главной странице размещён баннер "Онлайн-табло движения поездов".

Как работает система

Сервис основан на данных GPS-трекеров, установленных на пассажирских поездах. Информация в реальном времени поступает в Ситуационный центр АО «Пассажирские перевозки», где движение составов контролируется круглосуточно.

Пассажирам рекомендуют проверять статус поезда заранее, особенно при пересадках или дальних поездках. Несколько минут проверки онлайн помогают сделать путешествие более удобным и спокойным.

Ранее сообщалось, что в стране начали тестировать "умную" систему перевозки багажа.

